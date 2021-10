Rutte | I reali olandesi possono sposare persone dello stesso sesso senza perdere il trono

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) I membri della famiglia reale olandeseil diritto al. Lo ha affermato il premier Mark, in una risposta scritta al Parlamento. A suscitare l’interrogativo è stato un libro sull’erede al, la 17enne Amalia, nel quale si sostiene che le leggi sembrano escludere la possibilità per idi nozze omosessuali, nonostante queste siano legali nel Paese dal 2001. Della vita privata della figlia del re Willem-Alexander si sa poco e lei non ha fatto commenti sul tema. “Il governo ritiene che l’erede possa ancheuna persona. Il ...

' Non è un problema per il governo ', ha ribadito, aggiungendo che la questione sollevata dai ... Leggi anche ›olandesi: la principessa Amalia perseguitata da uno stalker La ...L'AJA - Un reale olandese può sposare una persona dello stesso sesso senza dover rinunciare al proprio diritto al trono. Lo ha affermato il premier Mark, in una risposta scritta al Parlamento.I reali olandesi «potranno sposarsi con persone dello stesso genere senza dover rinunciare al trono». A mettere per iscritto la modernissima svolta è stato il premier Mark Rutte in una lettera al parl ...Ulteriore balzo in avanti dell'Olanda, dove i matrimoni gay saranno possibili anche per la famiglia reale: è la prima monarchia a permetterlo ...