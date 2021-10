Rugby: Nazionale, 34 azzurri convocati per il raduno di Verona (3) (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Adnkronos) - Questa la lista degli azzurri convocati. Piloni: Pietro Ceccarelli, Danilo Fischetti, Andrea Lovotti, Ivan Nemer, Matteo Nocera, Marco Riccioni. Tallonatori: Luca Bigi, Gianmarco Lucchesi, Federico Zani. Seconde Linee: Niccolò Cannone, Marco Fuser, Federico Ruzza, David Sisi. Terze Linee: Renato Giammarioli, Michele Lamaro, Giovanni Licata, Maxime Mbandà , Sebastian Negri, Abraham Steyn. Mediani di Mischia: Callum Braley, Alessandro Fusco, Stephen Varney. Mediani di Apertura: Carlo Canna, Paolo Garbisi. Centri: Tommaso Boni, Juan Ignacio Brex, Michele Campagnaro, Luca Morisi, Marco Zanon. Ali/Estremi: Mattia Bellini, Pierre Bruno, Montanna Ioane, Matteo Minozzi, Federico Mori. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Adnkronos) - Questa la lista degli. Piloni: Pietro Ceccarelli, Danilo Fischetti, Andrea Lovotti, Ivan Nemer, Matteo Nocera, Marco Riccioni. Tallonatori: Luca Bigi, Gianmarco Lucchesi, Federico Zani. Seconde Linee: Niccolò Cannone, Marco Fuser, Federico Ruzza, David Sisi. Terze Linee: Renato Giammarioli, Michele Lamaro, Giovanni Licata, Maxime Mbandà , Sebastian Negri, Abraham Steyn. Mediani di Mischia: Callum Braley, Alessandro Fusco, Stephen Varney. Mediani di Apertura: Carlo Canna, Paolo Garbisi. Centri: Tommaso Boni, Juan Ignacio Brex, Michele Campagnaro, Luca Morisi, Marco Zanon. Ali/Estremi: Mattia Bellini, Pierre Bruno, Montanna Ioane, Matteo Minozzi, Federico Mori.

