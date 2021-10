Rugby: Nazionale, 34 azzurri convocati per il raduno di Verona (2) (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Adnkronos) - Rientrano in gruppo Marco Fuser e Michele Campagnaro, assenti rispettivamente dalla preparazione alla Rugby World Cup 2019 il primo e dal termine della rassegna iridata il secondo. Presenti anche Luca Morisi e Matteo Minozzi, non convocati per il Guinness Sei Nazioni 2021. “E' emozionante entrare nel vivo del lavoro che abbiamo iniziato a programmare dal raduno di Pergine Valsugana della scorsa estate. Le attività di team building sono state importanti al fine di iniziare a conoscere sotto il profilo umano tutte le varie componenti del gruppo. Con lo staff tecnico c'è stato un lavoro costante e sinergico insieme alle franchigie federali monitorando costantemente i giocatori che militano in italia e all'estero. Vogliamo creare una identità forte di squadra e giocare in città come Roma, Treviso e Parma, luoghi che hanno una ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Adnkronos) - Rientrano in gruppo Marco Fuser e Michele Campagnaro, assenti rispettivamente dalla preparazione allaWorld Cup 2019 il primo e dal termine della rassegna iridata il secondo. Presenti anche Luca Morisi e Matteo Minozzi, nonper il Guinness Sei Nazioni 2021. “E' emozionante entrare nel vivo del lavoro che abbiamo iniziato a programmare daldi Pergine Valsugana della scorsa estate. Le attività di team building sono state importanti al fine di iniziare a conoscere sotto il profilo umano tutte le varie componenti del gruppo. Con lo staff tecnico c'è stato un lavoro costante e sinergico insieme alle franchigie federali monitorando costantemente i giocatori che militano in italia e all'estero. Vogliamo creare una identità forte di squadra e giocare in città come Roma, Treviso e Parma, luoghi che hanno una ...

