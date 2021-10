Rugby, Italia: la lista dei convocati di Crowley per il raduno di Verona (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Kieran Crowley ha ufficializzato la lista dei convocati azzurri per l’imminente raduno di Verona, in vista delle Autumn Nations Series. L’ItalRugby si preparerà al prestigioso appuntamento, di scena da domenica 24 ottobre: 32 atleti chiamati in causa dal commissario tecnico della Nazionale, tra i quali vi sono 5 esordienti. Prima convocazione in selezione maggiore per Nemer, mentre rientrano in organico Fuser e Campagnaro. Dopo l’esclusione dal roster del Sei Nazioni 2021, nuovamente in gruppo Morisi e Minozzi. Di seguito le parole di Crowley dopo aver stilato le convocazioni, chiarificatore sulle sue sensazioni: “Fantastico entrane nel vivo del lavoro che abbiamo iniziato a programmare dal raduno di Pergine Valsugana. Le attività di team building sono ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Kieranha ufficializzato ladeiazzurri per l’imminentedi, in vista delle Autumn Nations Series. L’Italsi preparerà al prestigioso appuntamento, di scena da domenica 24 ottobre: 32 atleti chiamati in causa dal commissario tecnico della Nazionale, tra i quali vi sono 5 esordienti. Prima convocazione in selezione maggiore per Nemer, mentre rientrano in organico Fuser e Campagnaro. Dopo l’esclusione dal roster del Sei Nazioni 2021, nuovamente in gruppo Morisi e Minozzi. Di seguito le parole didopo aver stilato le convocazioni, chiarificatore sulle sue sensazioni: “Fantastico entrane nel vivo del lavoro che abbiamo iniziato a programmare daldi Pergine Valsugana. Le attività di team building sono ...

