Royal olandesi | svolta arcobaleno | sì alle nozze gay senza perdere il trono

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Monarchia, si sa, è fatta di tradizioni e di regole che trovano radici profonde nel passato. È ciò che rende le Famiglie Reali e le loro vite affascinanti, ma è anche ciò che a volte impedisce un reale ammodernamento e non permette loro di rimanere al passo con i tempi. Nei Paese Bassi, dove ilè destinato ad Amalia d’Olanda, le cose stanno però cambiando. Olanda, sìgay anche per i Reali È stata, seppur indirettamente, proprio Amalia d’Olanda a scatenare laper quanto riguarda le leggi di successione alnei Paesi Bassi. In un libro a lei dedicato, dal titolo Amalia, Duty Calls, infatti, sono state messi in luce gli anacronismi della monarchia che ha dato vita ad un proficuo dibattito parlamentare sui matrimoni reali e sui conflitti di ...

Chi è Guido Wilhelmus Imbens Guido Wilhelmus Imbens un economista americano di origine... Imbens è stato eletto membro straniero dellaNetherlands Academy of Arts and Sciences ...Svolta arcobaleno per la monarchia dei Paesi Bassi: Amalia d'Olanda, se lo vorrà, potrà sposare una persona del suo stesso sesso senza perdere il trono.I reali olandesi «potranno sposarsi con persone dello stesso genere senza dover rinunciare al trono». A mettere per iscritto la modernissima svolta è stato il premier Mark Rutte in una lettera al parl ...