Rossi: Michetti grande professionista e uomo moderato (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma – “È tempo di smascherare le fake news e farla finita con questa bieca speculazione politica. Gli attacchi mediatici rivolti a Enrico Michetti sono folli e si spingono oltre ogni ragionevole limite”. Lo dichiara in una nota il generale Domenico Rossi lista civica Michetti. “Parliamo piuttosto di Roma, una città a pezzi”, evidenzia Rossi, “e di Enrico Michetti, uomo moderato, di straordinaria competenza che per tutta la vita è stato al fianco dei sindaci per risolvere i problemi dei loro comuni. Persona di cui potersi fidare che, con grande impegno e dedizione, sta portando avanti un ambizioso progetto politico e sociale per la Capitale, mettendo in campo una squadra di eccellenze”. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma – “È tempo di smascherare le fake news e farla finita con questa bieca speculazione politica. Gli attacchi mediatici rivolti a Enricosono folli e si spingono oltre ogni ragionevole limite”. Lo dichiara in una nota il generale Domenicolista civica. “Parliamo piuttosto di Roma, una città a pezzi”, evidenzia, “e di Enrico, di straordinaria competenza che per tutta la vita è stato al fianco dei sindaci per risolvere i problemi dei loro comuni. Persona di cui potersi fidare che, conimpegno e dedizione, sta portando avanti un ambizioso progetto politico e sociale per la Capitale, mettendo in campo una squadra di eccellenze”. (Agenzia Dire)

Advertising

Ile2S : #tagadala7 Dopo aver sentito Alessio Orsinger citare l'articolo di Michetti penso che non ci sia antisemitismo. E… - millywo : @tagadala7 @fanpage Filippo Rossi non rappresenta Nessuno!!! Uno sfigato che chiamate solo per usarlo contro il Cd… - LauraClaraCianc : Romani andate a votare per impedire che Roma sia consegnata ai Rossi che l' hanno umiliata e ridotta allo stremo. V… - TGasperini1 : @MGJ890 @GassmanGassmann Il tw è sulla frase di Michetti, allargare mi pare inutile, poi oltre le foibe, si può ele… - BeltramoPaolo : “Michetti chi”, la Shoah e l’insopportabile volemose bene della Meloni (di F. Rossi) -