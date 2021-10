Romina Power stupisce e confessa il passato “scandaloso” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La confessione di Romina Power che parla del suo passato “scandaloso” fatto di droghe ed eccessi. Ecco cos’ha detto la cantante Romina Power è molto conosciuta nel panorama dello spettacolo italiano. L’artista italo-americana ha conquistato grande notorietà negli anni ’70 quando calcò le scene della musica italiana insieme al suo allora compagno Al Bano. Oggi L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La confessione diche parla del suo” fatto di droghe ed eccessi. Ecco cos’ha detto la cantanteè molto conosciuta nel panorama dello spettacolo italiano. L’artista italo-americana ha conquistato grande notorietà negli anni ’70 quando calcò le scene della musica italiana insieme al suo allora compagno Al Bano. Oggi L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

zazoomblog : Romina Power regalo inaspettato: c’entra il suo fidanzato? - #Romina #Power #regalo #inaspettato:… - zazoomblog : Romina Power regalo inaspettato: c’entra il suo fidanzato? - #Romina #Power #regalo #inaspettato: - geerdes_en : Midifile Update: Tu Soltanto Tu in style of Al Bano & Romina Power #Midifile #pop - geerdes_de : Midifile Update: Tu Soltanto Tu im Stil von Al Bano & Romina Power #Midifile #pop - zazoomblog : Romina Power trova la felicità con un altro uomo: non è Al Bano FOTO - #Romina #Power #trova #felicità #altro -