Roma, Veretout: «Juventus? Vogliamo vincere. Ma sono solo 3 punti» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ha apertamente lanciato la sfida alla Juventus in vista di domenica sera Ai microfoni di Sky Sport, Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ha parlato dell’impegno che attende i giallorossi in casa della Juventus. Juventus – «Lo scorso anno è stata una stagione difficile. Ora dobbiamo rimanere su questa strada, continuando a lavorare con fiducia e tranquillità. Avremo davanti un mese difficile, ma prima pensiamo alla Juventus. La partita contro di loro vale i soliti tre punti. Noi giochiamo sempre per vincere e andremo a Torino con questa mentalità. Sarà una bella sfida ma alla fine vale appunto solo tre punti». L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Jordan, centrocampista della, ha apertamente lanciato la sfida allain vista di domenica sera Ai microfoni di Sky Sport, Jordan, centrocampista della, ha parlato dell’impegno che attende i giallorossi in casa della– «Lo scorso anno è stata una stagione difficile. Ora dobbiamo rimanere su questa strada, continuando a lavorare con fiducia e tranquillità. Avremo davanti un mese difficile, ma prima pensiamo alla. La partita contro di loro vale i soliti tre. Noi giochiamo sempre pere andremo a Torino con questa mentalità. Sarà una bella sfida ma alla fine vale appuntotre». L'articolo proviene ...

