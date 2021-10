Roma | si lavora per il rinnovo di Mancini | i dettagli

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) In casasi stando per blindare con un nuovo contratto il difensore Gianluca. Idella trattativa Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, lanon ha intenzione di privarsi di Gianlucaed è pronta a blindarlo offrendogli ildel contratto. Oggi il procuratore Beppe Riso era a Trigoria per discutere con la società giallorossa, ma l’accordo non è ancora stato siglato. Prolungamento che dovrebbe arrivare fino all’estate del 2026, con ingaggio a salire fino a 3 milioni di euro a stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

