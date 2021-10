Roma, rinnovo Veretout: l’agente spinge, il club temporeggia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) l’agente di Veretout spinge per il rinnovo di contratto, ma la Roma non ha fretta e temporeggia Jordan Veretout è uno dei pilastri della Roma, perno centrale del centrocampo di Mourinho. E adesso ha conquistato anche la Nazionale francese. Ma, come riporta il Corriere dello Sport, l’agente dell’ex Fiorentina non trova pace e spinge per mettere in piedi le trattative per il rinnovo di contratto. Dal canto suo, la Roma non vuole sentirne al momento forte anche della scadenza dell’accordo nel 2024. Il procuratore di Veretout ha fretta, il club giallorosso no e temporeggia in attesa di trovare un nuovo equilibrio finanziario. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021)diper ildi contratto, ma lanon ha fretta eJordanè uno dei pilastri della, perno centrale del centrocampo di Mourinho. E adesso ha conquistato anche la Nazionale francese. Ma, come riporta il Corriere dello Sport,dell’ex Fiorentina non trova pace eper mettere in piedi le trattative per ildi contratto. Dal canto suo, lanon vuole sentirne al momento forte anche della scadenza dell’accordo nel 2024. Il procuratore diha fretta, ilgiallorosso no ein attesa di trovare un nuovo equilibrio finanziario. L'articolo ...

Advertising

forumJuventus : GdS: 'Dybala, il rinnovo del capitano. C'è l'accordo con la Juve fino al 2025. Paulo arriverà a doppia cifra divent… - emanuelmme1 : RT @AlexSgro11: @fucimin @MariuzzoAndrea Sì. Prepandemia a mia nipote (in provincia di Roma) è stato dato l'appuntamento per il rinnovo del… - emanuelmme1 : RT @nonenone1963: @AlexSgro11 @fucimin @MariuzzoAndrea A me, Roma, prepandemia rinnovo carta di identità dopo 4 mesi. Data l'urgenza ho dov… - emanuelmme1 : RT @mariocanfora: A mio figlio è scaduta la carta d'identità: prima data utile per il rinnovo nel mio municipio di #Roma è l'1 marzo 2022.… - infoitsport : Roma, Mourinho perde il campione: rinnovo complicato, va in una big -