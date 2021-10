Roma Ragazza picchiata davanti al bagno della discoteca | parlano i titolari del locale | ‘Abbiamo prestato soccorso’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Fu una notte davvero complicata (e concitata) quella vissuta dai clienti e dai lavoratori del Planet la notte dello scorso 26 settembre. Durante la serata, infatti, unaè stata aggredita violentemente – mentre faceva la fila per ildelin via del Commercio – da due coetanee. Di quelle notte le testimonianze sono state tante e a tratti non del tutto chiare: secondo quanto concordato da tutti, la 30enne era in attesa di andare inquando, per futili motivi (probabilmente accusata di non rispettare la fila), è stata aggredita. Leggi anche:, massacrata di botte per la fila al: 30enne finisce in coma L’aggressione neldel Planet: cos’è successo? All’aggressione in sé hanno assistito davvero poche persone: da un lato c’è chi ...