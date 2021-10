Roma, Pinto è al lavoro per il rinnovo di un giocatore top (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dalle parti di Trigoria Tiago Pinto è al lavoro per rinnovare il contratto ad un punto fermo della squadra giallorossa. Si tratta di Nicolò Zaniolo. Nonostante i due gravi infortuni la Roma crede nel giovane ragazzo e Pinto vuole blindarlo. Zaniolo, rinnovo, Roma La proposta di Pinto a Zaniolo Il direttore sportivo giallorosso ha proposto un rinnovo a Zaniolo a cifre superiori rispetto a ciò che percepisce adesso. Il nuovo contratto avrebbe come scadenza il 30 giugno 2025. Zaniolo e la Roma sono dunque più vicine. LEGGI ANCHE: Italia, allarme infortuni: anche Zaniolo non risponderà alla convocazione LEGGI ANCHE: Roma, corsa contro il tempo per rimettere in sesto il top player in vista della ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dalle parti di Trigoria Tiagoè alper rinnovare il contratto ad un punto fermo della squadra giallorossa. Si tratta di Nicolò Zaniolo. Nonostante i due gravi infortuni lacrede nel giovane ragazzo evuole blindarlo. Zaniolo,La proposta dia Zaniolo Il direttore sportivo giallorosso ha proposto una Zaniolo a cifre superiori rispetto a ciò che percepisce adesso. Il nuovo contratto avrebbe come scadenza il 30 giugno 2025. Zaniolo e lasono dunque più vicine. LEGGI ANCHE: Italia, allarme infortuni: anche Zaniolo non risponderà alla convocazione LEGGI ANCHE:, corsa contro il tempo per rimettere in sesto il top player in vista della ...

