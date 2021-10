Roma, Michetti: “Un attacco al giorno, ma porgo l’altra guancia” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Per le elezioni di Roma “ho fatto 100 giorni di campagna elettorale e ho subito 86 attacchi, finiti la sera stessa, quasi un attacco al giorno. Giorgia (Meloni ndr) ha candidato una persona moderata, con un passato da centrista. Mi rendo conto che tutto questo ha sconcertato”. Lo ha detto Enrico Michetti, candidato del centrodestra a sindaco di Roma durante la conferenza stampa con i leader del centrodestra al Tempio di Adriano a piazza di Pietra. “Sono un cristiano cattolico vero, nonostante gli attacchi ho sempre porto l’altra guancia. Non me lo aspettavo ma l’ho potuto constatare materialmente”, ha aggiunto il candidato. “Credo che il centrodestra sia più unito che mai sotto un aspetto valoriale e anche cristiano cattolico. Abbiamo gli stessi ideali, amiamo la ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Per le elezioni di“ho fatto 100 giorni di campagna elettorale e ho subito 86 attacchi, finiti la sera stessa, quasi unal. Giorgia (Meloni ndr) ha candidato una persona moderata, con un passato da centrista. Mi rendo conto che tutto questo ha sconcertato”. Lo ha detto Enrico, candidato del centrodestra a sindaco didurante la conferenza stampa con i leader del centrodestra al Tempio di Adriano a piazza di Pietra. “Sono un cristiano cattolico vero, nonostante gli attacchi ho sempre porto. Non me lo aspettavo ma l’ho potuto constatare materialmente”, ha aggiunto il candidato. “Credo che il centrodestra sia più unito che mai sotto un aspetto valoriale e anche cristiano cattolico. Abbiamo gli stessi ideali, amiamo la ...

