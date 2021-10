Roma, litigano per tutto il viaggio, poi la “resa dei conti” al capolinea: autista Atac preso a pugni sul bus (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Hanno iniziato una discussione che è andata avanti per gran parte della corsa, poi al capolinea la situazione è degenerata. E’ questo quanto accaduto ieri pomeriggio intorno alle 18.00 su un bus della linea 82 dell’Atac diretto a Piazza dei Cinquecento. Un uomo di 55 anni, per motivi ancora in fase di accertamento, ha iniziato a discutere con il conducente dopodiché, una volta giunti all’ultima fermata, a Termini per l’appunto, ha deciso di passare dalle parole ai fatti. Roma, autista aggredito alla fermata: preso a pugni da un passeggero Giunti al capolinea il 55enne si è infatti alzato ed ha messo le mani addosso all’autista. Una serie di pugni in pieno volto prima di essere fermato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Hanno iniziato una discussione che è andata avanti per gran parte della corsa, poi alla situazione è degenerata. E’ questo quanto accaduto ieri pomeriggio intorno alle 18.00 su un bus della linea 82 dell’diretto a Piazza dei Cinquecento. Un uomo di 55 anni, per motivi ancora in fase di accertamento, ha iniziato a discutere con il conducente dopodiché, una volta giunti all’ultima fermata, a Termini per l’appunto, ha deciso di passare dalle parole ai fatti.aggredito alla fermata:da un passeggero Giunti alil 55enne si è infatti alzato ed ha messo le mani addosso all’. Una serie diin pieno volto prima di essere fermato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della ...

