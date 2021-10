Roma, Ibanez: «Mourinho mi ha insegnato tanto. Nazionale? Mancini chiamami» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il difensore della Roma Roger Ibanez ha parlato della sua esperienza in giallorosso e del desiderio di giocare in Nazionale Roger Ibanez, difensore della Roma, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato della sua esperienza in giallorosso e del suo desiderio di giocare in Nazionale. OLIMPIADE MANCATA – «In realtà Mourinho sapeva quanto io ci tenessi: mi ha solo detto occhio, se non vieni in ritiro poi devi recuperare il terreno perduto. Io sarei andato, perché un’occasione del genere non capita spesso. Poi abbiamo vinto la medaglia d’oro. … Ma la Roma ha deciso che era meglio di no e allora bene così». Nazionale – «Ho tre passaporti. Io sono nato in Brasile, mi sento brasiliano e vorrei giocare nel Brasile. Ma vediamo. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il difensore dellaRogerha parlato della sua esperienza in giallorosso e del desiderio di giocare inRoger, difensore della, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato della sua esperienza in giallorosso e del suo desiderio di giocare in. OLIMPIADE MANCATA – «In realtàsapeva quanto io ci tenessi: mi ha solo detto occhio, se non vieni in ritiro poi devi recuperare il terreno perduto. Io sarei andato, perché un’occasione del genere non capita spesso. Poi abbiamo vinto la medaglia d’oro. … Ma laha deciso che era meglio di no e allora bene così».– «Ho tre passaporti. Io sono nato in Brasile, mi sento brasiliano e vorrei giocare nel Brasile. Ma vediamo. ...

