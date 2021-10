Advertising

CarloCalenda : Questo “articolo” di @EnricoMichetti è molto più grave delle solite stupidaggini su Roma e del programma inesistent… - RosCarrara : Ed oggi al parlamento il centro destra ha sentenziato che è più grave una problematica gestione dell’ordine pubblic… - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: Roma, grave vigilessa travolta sulle strisce da uno scooter a Torpignattara - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Roma, grave vigilessa travolta sulle strisce da uno scooter a Torpignattara - ilmessaggeroit : Roma, grave vigilessa travolta sulle strisce da uno scooter a Torpignattara -

Ultime Notizie dalla rete : Roma grave

Il Messaggero

Ferita gravemente una vigilessa a Torpignattara a: verso le 18 la donna è stata travolta da uno scooter mentre attraversava via di Torpignattara, all'altezza di via Galeazzo Alessi. Secondo una prima ricostruzione, la vigilessa del V Gruppo ...... che potrà essere impugnata entro i prossimi 30 giorni alla commissione centrale a, è stata ... distolte dal centro vaccinale gestito dal medico, in un momento dicarenza nell'...Lo Special One è pronto a correre ai ripari con Shomurodov al posto dell'ex Chelsea qualora dovesse alzare bandiera bianca In attesa di nuovi accertamenti. Mourinho, però, resta cauto e tiene il fiato ...Ferita gravemente una vigilessa a Torpignattara a Roma: verso le 18 la donna è stata travolta da uno scooter mentre attraversava via di Torpignattara, all'altezza di via ...