Roma, Conte: voto Gualtieri, non dico che lo debbano votare i 5S (Di mercoledì 13 ottobre 2021) "Non mi risulta affatto che la Raggi si sia schierata con Michetti, farà opposizione. Io da cittadino Romano ho a cuore la Capitale, è patrimonio comune di tutti gli italiani. Io cosa voterò? Conosco ...

