Roma, c’è la diagnosi per Abraham: a rischio la sua presenza contro la Juventus (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La sosta nazionali non ha sorriso particolarmente alla Roma, che rischia di perdere Tammy Abraham in vista dell’impegno di campionato contro la Juventus. L’attaccante inglese è infatti tornato in Italia malconcio e si è immediatamente sottoposto agli esami. Questi ultimi hanno evidenziato un forte trauma contusivo alla regione calcaneare destra. E’ ancora presto tuttavia per stabilire se sarà presente o meno in occasione del match dell’Allianz Stadium. La sua eventuale disponibilità verrà infatti valutata solamente nei prossimi giorni. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La sosta nazionali non ha sorriso particolarmente alla, che rischia di perdere Tammyin vista dell’impegno di campionatola. L’attaccante inglese è infatti tornato in Italia malconcio e si è immediatamente sottoposto agli esami. Questi ultimi hanno evidenziato un forte trauma contusivo alla regione calcaneare destra. E’ ancora presto tuttavia per stabilire se sarà presente o meno in occasione del match dell’Allianz Stadium. La sua eventuale disponibilità verrà infatti valutata solamente nei prossimi giorni. SportFace.

