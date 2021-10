Roma, calci e pugni in faccia alla fermata del bus per rapinarlo: presa la baby gang, sono tutti 14enni (Di mercoledì 13 ottobre 2021) calci, pugni in faccia per rapinarlo. E’ questa la ricostruzione di quanto accaduto a Roma diversi giorni fa dove un uomo è stato letteralmente assalito da tre ragazzini che lo hanno poi rapinato di ciò che aveva con sé. La baby gang però non è rimasta impunita a lungo dato che la Polizia è riuscita a risalire alla loro identità nel giro di poco tempo. Ora, notizia di oggi, il Questore, sulla base dell’istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine, ha spiccato anche tre provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane (‘art. 13 bis della legge n. 48/2017) nei confronti dei giovani criminali, tutti 14enni. Rapina violenta della baby gang alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 ottobre 2021)inper. E’ questa la ricostruzione di quanto accaduto adiversi giorni fa dove un uomo è stato letteralmente assalito da tre ragazzini che lo hanno poi rapinato di ciò che aveva con sé. Laperò non è rimasta impunita a lungo dato che la Polizia è riuscita a risalireloro identità nel giro di poco tempo. Ora, notizia di oggi, il Questore, sulla base dell’istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine, ha spiccato anche tre provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane (‘art. 13 bis della legge n. 48/2017) nei confronti dei giovani criminali,. Rapina violenta della...

