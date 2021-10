Roma: Boccia, ‘sostegno Conte a Gualtieri è voto importante, che pesa’ (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Il voto a Conte a Gualtieri è un voto importante, che pesa. Ringrazio Conte per le scelte politiche che ha fatto fare al Movimento in queste ore: ci sono state dichiarazioni di sostegno ufficiali del M5S a Cosenza, Latina, Caserta… la lista è lunga. Vanno al voto 62 città ai ballottaggi, tra cui 10 capoluoghi. Il M5S in quasi tutte sostiene i candidati di centrosinistra. Unendo il campo riformista e progressista si battono le destre”. Così il responsabile Enti Locali del Pd, Francesco Boccia, a Radio Immagina. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 ottobre 2021), 13 ott. (Adnkronos) – “Ilè un, che pesa. Ringrazioper le scelte politiche che ha fatto fare al Movimento in queste ore: ci sono state dichiarazioni di sostegno ufficiali del M5S a Cosenza, Latina, Caserta… la lista è lunga. Vanno al62 città ai ballottaggi, tra cui 10 capoluoghi. Il M5S in quasi tutte sostiene i candidati di centrosinistra. Unendo il campo riformista e progressista si battono le destre”. Così il responsabile Enti Locali del Pd, Francesco, a Radio Immagina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Roma Boccia Green Pass, Grillo come Salvini: 'Tamponi gratis per i lavoratori'. Ma Orlando boccia la proposta Come ai vecchi tempi Beppe Grillo e Matteo Salvini tornano in sintonia. Almeno nella richiesta di tamponi gratis per i lavoratori che non vogliono vaccinarsi. Il garante del Movimento 5 stelle infatti ...

Regione Siciliana bocciata 31 volte: 'Cosa racconterà Musumeci agli agricoltori?' 'BOCCIATI 31 VOLTE. Avete letto bene, 31 volte. La regione siciliana presenta 31 progetti per un totale di oltre 420 milioni di euro e Roma ne boccia??.31 Ma la cosa più assurda non è questa? ma questa: su 1321 dirigenti ben 1320 hanno preso il premio nonostante questi risultati a danno di tutti i siciliani. Voi direte come è ...

Green Pass: Boccia, 'Pd non sosterrà richiesta allungare validità tamponi' Roma, 13 ott. "Il Pd non sosterrà alcuna richiesta di allungare i tempi della validità dei tamponi. Spero esca ancora una volta l'unità dei presidenti di region ...

