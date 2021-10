Roma, beccato con sei tablet nello zaino: erano stati rubati da un ristorante qualche giorno fa (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sorpreso con tablet rubati, arrestato. Nel corso di alcuni controlli, i Carabinieri della Stazione Roma piazza Bologna hanno arrestato un cittadino straniero, di 35 anni, senza fissa dimora e con precedenti, colpito da un ordine di carcerazione, ed è stato denunciato per ricettazione. I militari transitando in via delle Leghe Lombarde lo hanno notato mentre camminare con passo veloce e con atteggiamento sospetto. Una volta raggiunto è stato fermato per un controllo e all’interno dello zaino che portava con se, i miliari hanno rinvenuto e sequestrato 6 “tablet”, che a seguito di verifiche, sono risultati rubati, qualche giorno fa da un ristorante di via Lazzaro Spallanzani. I successivi accertamenti in banca dati hanno permesso di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sorpreso con, arrestato. Nel corso di alcuni controlli, i Carabinieri della Stazionepiazza Bologna hanno arrestato un cittadino straniero, di 35 anni, senza fissa dimora e con precedenti, colpito da un ordine di carcerazione, ed è stato denunciato per ricettazione. I militari transitando in via delle Leghe Lombarde lo hanno notato mentre camminare con passo veloce e con atteggiamento sospetto. Una volta raggiunto è stato fermato per un controllo e all’interno delloche portava con se, i miliari hanno rinvenuto e sequestrato 6 “”, che a seguito di verifiche, sono risultatifa da undi via Lazzaro Spallanzani. I successivi accertamenti in banca dati hanno permesso di ...

