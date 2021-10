Roma, Abraham ottimista: “Penso di esserci contro la Juventus” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tammy Abraham è atterrato a Fiumicino, dopo l’infortunio alla caviglia patito con la maglia dell’Inghilterra. Apprensione in casa Roma, ma è lo stesso attaccante giallorosso a predicare ottimismo: “Penso di farcela per poterci essere contro la Juventus”, queste le parole del diretto interessato al ritorno nella Capitale. A sciogliere i dubbi saranno però solo gli accertamenti medici, che saranno effettuati nelle prossime ore. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tammyè atterrato a Fiumicino, dopo l’infortunio alla caviglia patito con la maglia dell’Inghilterra. Apprensione in casa, ma è lo stesso attaccante giallorosso a predicare ottimismo: “di farcela per poterci esserela”, queste le parole del diretto interessato al ritorno nella Capitale. A sciogliere i dubbi saranno però solo gli accertamenti medici, che saranno effettuati nelle prossime ore. SportFace.

