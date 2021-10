Roma, Abraham ha perso il volo da Londra: slittano gli accertamenti alla caviglia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma in ansia per Tammy Abraham. L’attaccante dell’Inghilterra si è fatto male alla caviglia negli ultimi minuti del match contro l’Ungheria e doveva tornare nella Capitale nel pomeriggio per sottoporsi subito alle visite mediche. Il centravanti, però, ha perso il volo da Londra e il suo rientro è previsto per la serata. Gli accertamenti per capire l’entità del problema fisico saranno dunque effettuati nelle prossime ore, ma è sempre più probabile che debba saltare la Juventus domenica. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021)in ansia per Tammy. L’attaccante dell’Inghilterra si è fatto malenegli ultimi minuti del match contro l’Ungheria e doveva tornare nella Capitale nel pomeriggio per sottoporsi subito alle visite mediche. Il centravanti, però, haildae il suo rientro è previsto per la serata. Gliper capire l’entità del problema fisico saranno dunque effettuati nelle prossime ore, ma è sempre più probabile che debba saltare la Juventus domenica. SportFace.

