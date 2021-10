Rocco Siffredi a Ti Sento | avevo 6 anni Come è morto mio fratello | la vita stravolta da un lutto terrificante

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Unche in pochi conoscono, ma che lo ha segnato per sempre. A Ti, il programma di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco,ha parlato di un passato doloroso. All'età di 6, infatti, il re del porno ha perso ilClaudio. "Mia madre l'ho vista soffrire sempre. Una donna che perde un figlio di 12per una crisi epilettica, io ne6, e tutto ad un tratto impazzisce… Mia mamma metteva da mangiare sul tavolo anche per mioClaudio che non c'era più". Il giorno della tragedia perè indimenticabile: "Sono all'asilo, mi vengono a prendere: non èal solito mia sorella ma una vicina di casa. Mi porta a casa e iole ...