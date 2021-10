Roberto Battiston: "Non possiamo ancora dare il Covid per finito. Londra docet" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Abbiamo tenuto a bada l’incendio. A luglio la variante Delta, altamente contagiosa, ha preso il sopravvento anche in Italia, ma in agosto l’ondata che ci ha colpiti è stata dieci volte più piccola di quella dell’ottobre 2020. Tutto questo è stato possibile grazie ai vaccini, al Green pass e alle altre misure, senza le quali oggi saremmo in una situazione ben peggiore di quella dell’autunno 2020. Il contagio è un meccanismo esponenziale: intercettato in tempo tende a rimanere piccolo e controllabile”. A parlare all’HuffPost è il professor Roberto Battiston, fisico dell’Università di Trento e coordinatore del locale Osservatorio del dato Epidemiologico in collaborazione con Agenas. “Le misure messe in atto, soprattutto il piano vaccinale – prosegue Battiston – hanno permesso un risultato straordinario: una riapertura sostanziale del ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Abbiamo tenuto a bada l’incendio. A luglio la variante Delta, altamente contagiosa, ha preso il sopravvento anche in Italia, ma in agosto l’ondata che ci ha colpiti è stata dieci volte più piccola di quella dell’ottobre 2020. Tutto questo è stato possibile grazie ai vaccini, al Green pass e alle altre misure, senza le quali oggi saremmo in una situazione ben peggiore di quella dell’autunno 2020. Il contagio è un meccanismo esponenziale: intercettato in tempo tende a rimanere piccolo e controllabile”. A parlare all’HuffPost è il professor, fisico dell’Università di Trento e coordinatore del locale Osservatorio del dato Epidemiologico in collaborazione con Agenas. “Le misure messe in atto, soprattutto il piano vaccinale – prosegue– hanno permesso un risultato straordinario: una riapertura sostanziale del ...

