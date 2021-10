“RIVOLUZIONE”: il nuovo album di ROCCO HUNT in uscita 5 novembre (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Finalmente, dopo tanta attesa ROCCO HUNT conferma l’uscita del nuovo album che si preannuncia ricco di soprese! “RIVOLUZIONE” uscirà il 5 novembre (Epic/Sony Music) e sarà il quinto disco in studio del rapper che in meno di 10 anni di carriera ha superato 1,9 miliardi di stream totali e si è aggiudicato il titolo di autore delle più grandi hit estive degli ultimi anni in Italia. Che album è “RIVOLUZIONE”? Un album che racchiude infatti, la duplice anima di ROCCO HUNT: dalla capacità di cavalcare l’onda della melodia a quella di mettere tutto se stesso nei testi, da ritornelli che restano in testa a brani che sono portavoce delle ingiustizie, dall’attenzione alle proprie origini ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Finalmente, dopo tanta attesaconferma l’delche si preannuncia ricco di soprese! “” uscirà il 5(Epic/Sony Music) e sarà il quinto disco in studio del rapper che in meno di 10 anni di carriera ha superato 1,9 miliardi di stream totali e si è aggiudicato il titolo di autore delle più grandi hit estive degli ultimi anni in Italia. Cheè “”? Unche racchiude infatti, la duplice anima di: dalla capacità di cavalcare l’onda della melodia a quella di mettere tutto se stesso nei testi, da ritornelli che restano in testa a brani che sono portavoce delle ingiustizie, dall’attenzione alle proprie origini ...

