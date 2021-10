Rinnovo Pedri: accordo col Barcellona. Clausola da 1 miliardo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Rinnovo Pedri: accordo raggiunto col Barcellona fino al 2026. Clausola mostre da 1 miliardo di euro per il centrocampista Il Barcellona ha raggiunto un accordo per il Rinnovo contrattuale di Pedri, che si legherà al club blaugrana fino al 2026. Come riportato da AS, il centrocampista spagnolo sarà blindato anche da una Clausola monstre pari a 1 miliardo di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021)raggiunto colfino al 2026.mostre da 1di euro per il centrocampista Ilha raggiunto unper ilcontrattuale di, che si legherà al club blaugrana fino al 2026. Come riportato da AS, il centrocampista spagnolo sarà blindato anche da unamonstre pari a 1di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

