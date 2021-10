Rinnovabili | accordo Edison e Gruppo Dolomiti Energia per sviluppo impianto fotovoltaico

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) –, operatore responsabile leader della transizione energetica, eTrading, hanno firmato un Power Purchase Agreement (PPA) per la realizzazione da parte dello storico operatore milanese di unda 7MW ad Alessandria. L’– spiega una nota congiunta – ha una durata di 10 anni a partire da gennaio 2023 e prevede che il 100% dell’rinnovabile prodotta dall’di proprietà divenga ritirato daTrading. Una volta in esercizio, l’, con una capacità installata pari a 7MW, produrrà circa 11 GWh diall’anno, equivalente al fabbisogno annuo di circa 4.000 famiglie. ...

Nonostante tutti i progressi compiuti dallee dalla mobilità elettrica, il 2021 sta ... pubblicato nel maggio 2021, che si propone di soddisfare gli obiettivi dell'di Parigi, e che ...L'- spiega una nota congiunta - ha una durata di 10 anni a partire da gennaio 2023 e ...con i target italiani ed europei per la neutralità climatica e vede nella produzione da fonti...(Teleborsa) - Edison, operatore responsabile leader della transizione energetica, e Dolomiti Energia Trading, hanno firmato un Power Purchase Agreement (PPA) per la realizzazione da parte ...La crescita delle energie rinnovabili avanza, ma la velocità è ancora troppo bassa per permettere di raggiungere i target di decarbonizzazione ...