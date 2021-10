Riforma pensioni, ecco qual è l’alternativa a Quota 100 e la lista delle 27 nuove attività gravose (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nelle scorse ore il presidente Inps, Pasquale Tridico, alla Commissione Lavoro della Camera ha parlato e spiegato la sua proposta di pensionamento, alternativa a Quota 41 dei sindacati e di Quota 100 che come è noto è in scadenza. Per Tridico la possibilità è di anticipare, per chiunque voglia andare in pensione, solo la Quota contributiva per lasciare la parte retributiva al compimento dei 67 anni è “pienamente sostenibile“. Si tratta di una soluzione per mandare in pensione tutti coloro che hanno maturato almeno 20 anni di contributi e che hanno maturato quindi un assegno previdenziale di almeno 1,2 volte l’assegno minimo. Tridico e l’andare in pensione con solo la Quota contributiva: come funziona Per accedere a questo ipotetico nuovo pensionamento con la sola parte contributiva bisogna aver ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nelle scorse ore il presidente Inps, Pase Tridico, alla Commissione Lavoro della Camera ha parlato e spiegato la sua proposta di pensionamento, alternativa a41 dei sindacati e di100 che come è noto è in scadenza. Per Tridico la possibilità è di anticipare, per chiunque voglia andare in pensione, solo lacontributiva per lasciare la parte retributiva al compimento dei 67 anni è “pienamente sostenibile“. Si tratta di una soluzione per mandare in pensione tutti coloro che hanno maturato almeno 20 anni di contributi e che hanno maturato quindi un assegno previdenziale di almeno 1,2 volte l’assegno minimo. Tridico e l’andare in pensione con solo lacontributiva: come funziona Per accedere a questo ipotetico nuovo pensionamento con la sola parte contributiva bisogna aver ...

