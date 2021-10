Rifiuti, incendio al sito di Ostaglio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBattipaglia (Sa) – C’è stato un incendio nel sito di trasferenza di Ostaglio dove Salerno Pulita porta i Rifiuti indifferenziati che poi vengono portati al Tmb di Battipaglia. Poco prima dell’orario di chiusura (ore 18) è scattato l’allarme anti incendio. I rilevatori di fumo e le telecamere per le rilevazioni termiche, installate a gennaio scorso, hanno segnalato il principio di incendio. Il personale ancora presente ha allertato i vigili del fuoco che hanno inviato sul posto due squadre. L’incendio è stato domato. Per fortuna a terra c’erano pochi Rifiuti, un centinaio di quintali perché il grosso dei quantitativi era stato già trasferito a Battipaglia. Dovrebbe trattarsi di autocombustione. Il piazzale di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBattipaglia (Sa) – C’è stato unneldi trasferenza didove Salerno Pulita porta iindifferenziati che poi vengono portati al Tmb di Battipaglia. Poco prima dell’orario di chiusura (ore 18) è scattato l’allarme anti. I rilevatori di fumo e le telecamere per le rilevazioni termiche, installate a gennaio scorso, hanno segnalato il principio di. Il personale ancora presente ha allertato i vigili del fuoco che hanno inviato sul posto due squadre. L’è stato domato. Per fortuna a terra c’erano pochi, un centinaio di quintali perché il grosso dei quantitativi era stato già trasferito a Battipaglia. Dovrebbe trattarsi di autocombustione. Il piazzale di ...

