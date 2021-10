Ricette Fulvio Marino | miche francese

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una nuova ricetta dioggi 13 ottobre 2021 ed è un altro pane, la, da provare. Come semprenella cucina di E’ sempre mezzogiorno non si accontenta dell’impasto, della lievitazione e della cottura del suo pane ma ci delizia aggiungendo i consigli sul come gustarlo. Mortadella o altro, magari formaggi o anche del prosciutto, possiamo scegliere quello che preferiamo o gustare il pane semplice a fette per accompagnare i nostri secondi piatti. Laè la ricetta didi oggi per chiudere con grande bontà la puntata del mercoledì. Un pane che è ben lievitato e che esternamente ha la crosta golosa che piace a molti. Ecco la ricetta di oggi del pane di ...