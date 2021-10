Reschigliano | morta la bambina di 11 anni investita in bicicletta

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non ce l'ha fatta ladi 11lunedì sera ain provincia di Padova . La piccola Emanuela Brahia era statada un furgone mentre attraversava la strada in ...

Quotidiano.net

L'intera comunità disi è stretta al dolore della famiglia.E'la ragazzina di 11 anni investita luned sera a pochi metri da casa adi Campodarsego (Padova). Si chiamava Emanuela Brahja , abitava con i genitori poco lontano dal luogo dell' ...La piccola vittima del terrible incidente è Emanuela Brahj, residente con la famiglia a Reschigliano, frazione del comune di Campodarsego ...PADOVA - Dichiarata la morte cerebrale della ragazzina di 11 anni investita da un furgone lunedì sera in via Pontarola a Reschigliano di Campodarsego mentre attraversava la strada in bicicletta. Si ...