Regioni, Cirio "Preoccupante buco da 23 mld" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) "Il dato fornito dall'eurobarometro è Preoccupante". Il Presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio commenta da Bruxelles il buco di 22,78 miliardi nelle casse degli enti locali e regionali italiani. Questa mancanza di fondi "rischia di tradursi in un minor servizio o in un servizio meno efficiente a danno dei cittadini" ha aggiunto. alp/mgg/mrv su Il Corriere della Città.

