Reggio Emilia, tunisino ai domiciliari per droga minaccia di morte la donna che lo ospita (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Arrestato dai carabinieri di Reggio Emilia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il 25 agosto scorso aveva ottenuto, grazie alla disponibilità ad accoglierlo della proprietaria di casa, gli arresti domiciliari in un'abitazione della città. Una convivenza non troppo idilliaca. Tanto che l'uomo a seguito di una lite scaturita per futili motivi non avrebbe esitato, stando a quanto denunciato dalla donna, ad armarsi di un coltello minacciandola di ucciderla. Reggio Emilia, dai domiciliari per droga al carcere Per questi motivi il tribunale di Reggio Emilia, accogliendo le richieste della Procura reggiana, ha aggravato la misura degli arresti domiciliari.

