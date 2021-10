Reggio Emilia-Gilboa oggi in tv: orario e diretta streaming basket Europe Cup 2021/2022 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’orario e le indicazioni per vedere UNAHOTELS Reggio Emilia-Hapoel Gilboa Galil, sfida valida per la prima giornata del girone D della Europe Cup 2021/2022 di basket. Esordio Europeo anche per gli uomini di Caja, reduci da una sconfitta per soli tre punti in una partita spettacolare contro Sassari in campionato. Di fronte, la formazione israeliana, anch’essa sconfitta, ma in maniera molto più netta, nella prima giornata del campionato nazionale. La palla a due della partita è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 13 ottobre, con la partita che sarà visibile in streaming sul canale YouTube della FIBA a questo link. In alternativa, Sportface vi fornirà una diretta testuale aggiornata. SEGUI LA ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’e le indicazioni per vedere UNAHOTELS-HapoelGalil, sfida valida per la prima giornata del girone D dellaCupdi. Esordioo anche per gli uomini di Caja, reduci da una sconfitta per soli tre punti in una partita spettacolare contro Sassari in campionato. Di fronte, la formazione israeliana, anch’essa sconfitta, ma in maniera molto più netta, nella prima giornata del campionato nazionale. La palla a due della partita è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 13 ottobre, con la partita che sarà visibile insul canale YouTube della FIBA a questo link. In alternativa, Sportface vi fornirà unatestuale aggiornata. SEGUI LA ...

