Real Madrid | tegola Militao | rischia di saltare il ‘Clasico’

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Pessime notizie per il, chedi perdere per infortunio Eder. Il difensore brasiliano ha infatti lasciato in anticipo il ritiro della Nazionale per un infortunio muscolare alla gamba destra. Non ci sarà dunque contro l’Uruguay e si sottoporrà ad esami medici non appena atterrerà a. Una vera e propria beffa per Carlo Ancelotti, che potrebbe dover fare a meno del sudamericano per il match contro la Dinamo Kiev, ma soprattutto per ilcontro il Barcellona. SportFace.