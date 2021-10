“Razzismo contro giocatore”, la denuncia dopo Svezia-Italia Under 21 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Under 21, un giocatore della Svezia sarebbe stato oggetto di un commento razzista da parte di un avversario della Nazionale Italiana. Ad affermarlo la Federcalcio svedese che sul proprio sito scrive: “In occasione della gara di qualificazione al Campionato Europeo della Nazionale Under 21 svedese contro l’Italia a Monza, Anthony Elanga ha dichiarato dopo la partita di essere stato oggetto di un commento razzista da parte di un avversario della Nazionale Italiana Under 21”. “Abbiamo raccontato la nostra versione dell’accaduto e abbiamo presentato una relazione orale sia agli arbitri che ai delegati di gara. Ora siamo in attesa di feedback attraverso il resoconto della partita e il resoconto dell’arbitro. Una volta ... Leggi su funweek (Di mercoledì 13 ottobre 2021)21, undellasarebbe stato oggetto di un commento razzista da parte di un avversario della Nazionalena. Ad affermarlo la Federcalcio svedese che sul proprio sito scrive: “In occasione della gara di qualificazione al Campionato Europeo della Nazionale21 svedesel’a Monza, Anthony Elanga ha dichiaratola partita di essere stato oggetto di un commento razzista da parte di un avversario della Nazionalena21”. “Abbiamo raccontato la nostra versione dell’accaduto e abbiamo presentato una relazione orale sia agli arbitri che ai delegati di gara. Ora siamo in attesa di feedback attraverso il resoconto della partita e il resoconto dell’arbitro. Una volta ...

