Ranieri: "Watford ambizioso. In Italia cambiare allenatore è normale" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono molto felice di essere in uno dei migliori campionati del mondo. Sono ambizioso, a fine stagione spero di portare il club alla salvezza. Poi penseremo ancora a migliorare ". Claudio Ranieri si ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono molto felice di essere in uno dei migliori campionati del mondo. Sono, a fine stagione spero di portare il club alla salvezza. Poi penseremo ancora a migliorare ". Claudiosi ...

Advertising

noticiaaominuto : Pizza é pouco. Ranieri promete recompensa se Watford travar Liverpool - sportli26181512 : #Ranieri: “#Watford ambizioso. In Italia cambiare allenatore è normale”: Il tecnico italiano ha preso il posto dell… - sportli26181512 : Watford, Ranieri: 'Felice di essere tornato in Premier, contro Klopp battesimo del fuoco': L'allenatore italiano a… - SkySport : #Watford, #Ranieri: 'Felice di essere tornato in #Premier, contro #Klopp battesimo del fuoco' #SkyPremier - petrazzuolo : RT @napolimagazine: WATFORD - Ranieri: 'Contro il Liverpool sarà un battesimo di fuoco, ammiro molto Klopp e la sua idea di gioco' https://… -