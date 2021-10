Ranieri: “Spero di portare il Watford alla salvezza. Ammiro molto Klopp” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky in vista dell’esordio di sabato sulla panchina del Watford contro il Liverpool. Ecco le sue dichiarazioni: “Sono molto felice di essere in uno dei migliori campionati del mondo. Sono ambizioso, a fine stagione Spero di portare il club alla salvezza. Poi penseremo ancora a migliorare. Contro il Liverpool è un battesimo di fuoco contro un allenatore che Ammiro”. FOTO: Twitter Fulham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Claudioha parlato ai microfoni di Sky in vista dell’esordio di sabato sulla panchina delcontro il Liverpool. Ecco le sue dichiarazioni: “Sonofelice di essere in uno dei migliori campionati del mondo. Sono ambizioso, a fine stagionediil club. Poi penseremo ancora a migliorare. Contro il Liverpool è un battesimo di fuoco contro un allenatore che”. FOTO: Twitter Fulham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Roby86341796 : @corradoformigli @fanpage Di mimmo lucano condannato a 13 anni parlate?Di Ranieri guerra e speranza parlate?Di aifa… - sportli26181512 : Pioli: 'È un Milan che mi entusiasma. E In Champions dobbiamo crederci': Pioli: 'È un Milan che mi entusiasma. E In… - fabrizio1972b : RT @Gingio5: @DavPoggi Ranieri Guerra e Speranza...ora si accusano a vicenda. Gli uomini sbagliati ai posti sbagliati; in loro non ci vedo… - carseri : RT @Gingio5: @DavPoggi Ranieri Guerra e Speranza...ora si accusano a vicenda. Gli uomini sbagliati ai posti sbagliati; in loro non ci vedo… - alessandro1846 : RT @Gingio5: @DavPoggi Ranieri Guerra e Speranza...ora si accusano a vicenda. Gli uomini sbagliati ai posti sbagliati; in loro non ci vedo… -