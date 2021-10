Rai, l’allarme dell’AD Fuortes: «Scenario preoccupante». Proposto il canone su smartphone e pc (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Carlo Fuortes, Vigilanza Rai In Rai si evidenzia “uno Scenario che desta molta preoccupazione“. Carlo Fuortes ha suonato l’allarme: nell’audizione tenuta ieri con Commissione di Vigilanza, l’AD del servizio pubblico ha descritto in modo molto dettagliato la precaria situazione dell’azienda, con particolare riferimento all’aspetto economico. Mostrando una serie di slide, il top manager ha evidenziato il trend dei ricavi (da canone, da pubblicità e quelli commerciali) in forte flessione negli ultimi tredici anni e abbozzato alcune proposte per tentare di risalire la china. “O si garantiscono risorse adeguate alla Rai in linea o avvicinandosi ai principali paesi europei, oppure bisognerà ridurre il perimetro o, in alternativa, lo sviluppo sul digitale e gli investimenti sul prodotto culturale e ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Carlo, Vigilanza Rai In Rai si evidenzia “unoche desta molta preoccupazione“. Carloha suonato: nell’audizione tenuta ieri con Commissione di Vigilanza, l’AD del servizio pubblico ha descritto in modo molto dettagliato la precaria situazione dell’azienda, con particolare riferimento all’aspetto economico. Mostrando una serie di slide, il top manager ha evidenziato il trend dei ricavi (da, da pubblicità e quelli commerciali) in forte flessione negli ultimi tredici anni e abbozzato alcune proposte per tentare di risalire la china. “O si garantiscono risorse adeguate alla Rai in linea o avvicinandosi ai principali paesi europei, oppure bisognerà ridurre il perimetro o, in alternativa, lo sviluppo sul digitale e gli investimenti sul prodotto culturale e ...

Advertising

Carmela_oltre : RT @radio3mondo: Il Libano al buio per un blackout che rappresenta l’ennesimo campanello d’allarme di un paese che sempre più diviso sta pr… - DannyRicci2 : ASCOLTATE Conferenza di specialisti convocata nella “Commissione Affari Costituzionali” del Senato! (Non da Fazio s… - laboescapes : RT @radio3mondo: Il Libano al buio per un blackout che rappresenta l’ennesimo campanello d’allarme di un paese che sempre più diviso sta pr… - FrancescaVolpi : RT @radio3mondo: Il Libano al buio per un blackout che rappresenta l’ennesimo campanello d’allarme di un paese che sempre più diviso sta pr… - DarioL46 : RT @CIAfra73: #Rai a rischio: gravi il quadro dei conti e le prospettive aziendali, Fuortes lancia l'allarme! -

Ultime Notizie dalla rete : Rai l’allarme Rai, Fuortes lancia l'allarme: servono risorse o rischio riduzione perimetro Primaonline