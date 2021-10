Question Time, Boldrini (Pd) a iNews24: “Le parole di Giorgia Meloni infangano le istituzioni” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Durante il Question Time di oggi, e dopo le spiegazioni della ministra Lamorgese su quanto accaduto sabato scorso alla manifestazione No Green Pass di Roma, Giorgia Meloni ha attaccato duramente la responsabile del Viminale, arrivando addirittura ad evocare la strategia della tensione. Come giudica le parole della leader di Fdi? “Personalmente ho trovato queste affermazioni L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Durante ildi oggi, e dopo le spiegazioni della ministra Lamorgese su quanto accaduto sabato scorso alla manifestazione No Green Pass di Roma,ha attaccato duramente la responsabile del Viminale, arrivando addirittura ad evocare la strategia della tensione. Come giudica ledella leader di Fdi? “Personalmente ho trovato queste affermazioni L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

NicolaPorro : ??Era il nostro timore. E lo ha confermato proprio #Lamorgese. Sentite cosa ha detto durante il question time di ogg… - davidallegranti : Lamorgese al question time alla Camera: 'La scelta di procedere coattivamente nei confronti di Castellino non è st… - HuffPostItalia : Forza Nuova, Lamorgese oggi alla Camera per Question Time - erricoschonfeld : RT @borghi_claudio: Il ministro Lamorgese sta dicendo cose incredibili al question time. In sostanza dice che non hanno potuto arrestare Ca… - djnutria57 : RT @borghi_claudio: Il ministro Lamorgese sta dicendo cose incredibili al question time. In sostanza dice che non hanno potuto arrestare Ca… -