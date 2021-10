Quattro nuovi indagati di Forza Nuova: Lamorgese oggi al Question time della Camera (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Anche Giuseppe Provenzale, Luca Castellini, Davide Cirillo e Stefano Saija, sono iscritti nel filone di inchiesta della procura di Roma per gli scontri di sabato: sono accusati di aver istigato ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Anche Giuseppe Provenzale, Luca Castellini, Davide Cirillo e Stefano Saija, sono iscritti nel filone di inchiestaprocura di Roma per gli scontri di sabato: sono accusati di aver istigato ...

