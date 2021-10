Quanto è «sano» adottare hobby e passioni del tuo nuovo fidanzato? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Guardate la socialite e influencer Kourtney Kardashian: da quando frequenta il batterista tutto tattoo e felpe con teschi Travis Barker ha assunto una veste punk-rock che prima – diciamocelo – non era assolutamente contemplata nei suoi look. Okay, l’essere empatiche e in simbiosi con il partner, specie nella fase iniziale di puro idillio, ma attenzione a non cadere nella sindrome da camaleonte. In cosa consiste? Se è più che naturale che due persone che stanno insieme condividano passioni, indumenti e hobby, esiste una sottile linea di confine tra lo scambio benefico e reciproco di influenze con la persona amata e il rinnegare i propri gusti per diventare il clone del proprio fidanzato/marito/amante. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Guardate la socialite e influencer Kourtney Kardashian: da quando frequenta il batterista tutto tattoo e felpe con teschi Travis Barker ha assunto una veste punk-rock che prima – diciamocelo – non era assolutamente contemplata nei suoi look. Okay, l’essere empatiche e in simbiosi con il partner, specie nella fase iniziale di puro idillio, ma attenzione a non cadere nella sindrome da camaleonte. In cosa consiste? Se è più che naturale che due persone che stanno insieme condividano passioni, indumenti e hobby, esiste una sottile linea di confine tra lo scambio benefico e reciproco di influenze con la persona amata e il rinnegare i propri gusti per diventare il clone del proprio fidanzato/marito/amante.

Quanto è «sano» adottare hobby e passioni del tuo nuovo fidanzato? Come spiega la dottoressa Biancamaria Fracas, psicologa e consulente sessuale con studio a Desenzano del Garda, «esistono persone che, sistematicamente, quando si fidanzano assumono le sembianze del ...

