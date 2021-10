Quanto costa a un lavoratore non fare il vaccino? (di S.Renda) (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Da venerdì 15 ottobre l’obbligo sarà attivo: per recarsi al lavoro sarà necessario essere in possesso del Green Pass, ottenibile attraverso la vaccinazione o un esito negativo del tampone. I lavoratori sprovvisti della certificazione verde dovranno pagare una multa tra i 600 e i 1.500 euro, ma il prezzo di essere un dipendente no vax non è dato solo questa eventualità.Come abbiamo scritto, un’alternativa al vaccino, valida per l’accesso in azienda, è sottoporsi a tampone rapido (valido per 48 ore) o molecolare (72 ore). I tamponi saranno gratuiti per chi non si può vaccinare per motivi di salute. Per tutti gli altri, gli antigenici rapidi avranno un prezzo calmierato nelle farmacie che hanno aderito al protocollo d’intesa, ossia 15 euro: ripetendolo tre giorni a settimana, il totale è di 45 euro, 180 mensili. Non va meglio con il molecolare che, sebbene abbia una ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Da venerdì 15 ottobre l’obbligo sarà attivo: per recarsi al lavoro sarà necessario essere in possesso del Green Pass, ottenibile attraverso la vaccinazione o un esito negativo del tampone. I lavoratori sprovvisti della certificazione verde dovranno pagare una multa tra i 600 e i 1.500 euro, ma il prezzo di essere un dipendente no vax non è dato solo questa eventualità.Come abbiamo scritto, un’alternativa al, valida per l’accesso in azienda, è sottoporsi a tampone rapido (valido per 48 ore) o molecolare (72 ore). I tamponi saranno gratuiti per chi non si può vaccinare per motivi di salute. Per tutti gli altri, gli antigenici rapidi avranno un prezzo calmierato nelle farmacie che hanno aderito al protocollo d’intesa, ossia 15 euro: ripetendolo tre giorni a settimana, il totale è di 45 euro, 180 mensili. Non va meglio con il molecolare che, sebbene abbia una ...

