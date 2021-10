Qualificazioni Mondiali, Brasile e Argentina cercano l'allungo decisivo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Come sempre sarà lotta fino all’ultima partita nelle Qualificazioni Mondiali sudamericane con l’eccezione di Brasile e Argentina, duo di testa quasi al sicuro da ogni tipo d’insidia. Nel big match della giornata, proprio i verdeoro in testa alla classifica ospitano un Uruguay in piena lotta per un posto al mondiale senza passare per lo spareggio. Per i betting analyst di 888sport.it Neymar e compagni partono favoriti in quota a 1,50 contro il 6,40 della “Celeste”. Il segno «X» vale invece 4,10 volte la posta. Si prospetta una partita molto tattica con le difese protagoniste e per questo motivo il No Goal, a 1,61, parte molto avanti rispetto al Goal proposto a 2,28. Leggi su footdata (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Come sempre sarà lotta fino all’ultima partita nellesudamericane con l’eccezione di, duo di testa quasi al sicuro da ogni tipo d’insidia. Nel big match della giornata, proprio i verdeoro in testa alla classifica ospitano un Uruguay in piena lotta per un posto al mondiale senza passare per lo spareggio. Per i betting analyst di 888sport.it Neymar e compagni partono favoriti in quota a 1,50 contro il 6,40 della “Celeste”. Il segno «X» vale invece 4,10 volte la posta. Si prospetta una partita molto tattica con le difese protagoniste e per questo motivo il No Goal, a 1,61, parte molto avanti rispetto al Goal proposto a 2,28.

