Qual è la storia vera su cui si basa il film L'ultimo samurai? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Questa sera su Iris, alle ore 21:25, andrà in onda "L'ultimo samurai", film del 2003 diretto dal regista statunitense Edward Zwick. Nel cast della pellicola spicca ovviamente la presenza di Tom Cruise, che interpreta il ruolo del capitano Nathan Algren; tra gli altri, troviamo Ken Watanabe nel ruolo di Katsumoto e Shin Koyamada nei panni di Nobutada, oltre al colonnello Benjamin Bagly interpretato da Tony Goldwyn. La pellicola è ambientata in Giappone ai tempi della Ribellione di Satsuma, avvenuta nel 1877 e caratterizzata dalla rivolta degli ex samurai di Satsuma contro il governo Meiji: una vicenda storica che ha una certa rilevanza in Giappone e che viene trattata nel film di Zwick, seppure in maniera romanzata. La vicenda viene infatti "mischiata" con un altro evento storico, la guerra Boshin, un ...

