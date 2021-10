PV&F: Allarme Oms sui suicidi, e l’Italia li legalizza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Pro Vita & Famiglia: «Mentre l’Oms lancia l’Allarme sulla prevenzione del suicidio, l’Italia pensa a legalizzarlo» – «Un Allarme, quello dell’OMS sui suicidi, che arriva proprio mentre in Italia si sta discutendo sull’approvazione di una legge sul suicidio assistito che include non solo pazienti con gravi patologie oncologiche avanzate e terminali, ma anche neurologiche e psichiatriche irreversibili e gravi», commenta Antonio Brandi (nella foto), presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus. L’Oms, si legge nel comunicato di PV&F, ha pubblicato l’Atlante 2020 sulle politiche riguardanti la salute mentale, dove emerge un quadro drammatico sulla mancanza di prevenzione dei suicidi. Nel documento, l’Oms chiede di raddoppiare gli sforzi legislativi ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Pro Vita & Famiglia: «Mentre l’Oms lancia l’sulla prevenzione delo,pensa arlo» – «Un, quello dell’OMS sui, che arriva proprio mentre in Italia si sta discutendo sull’approvazione di una legge sulo assistito che include non solo pazienti con gravi patologie oncologiche avanzate e terminali, ma anche neurologiche e psichiatriche irreversibili e gravi», commenta Antonio Brandi (nella foto), presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus. L’Oms, si legge nel comunicato di PV&F, ha pubblicato l’Atlante 2020 sulle politiche riguardanti la salute mentale, dove emerge un quadro drammatico sulla mancanza di prevenzione dei. Nel documento, l’Oms chiede di raddoppiare gli sforzi legislativi ...

Advertising

nickaufmannfk : se non fossi nic cambierei pv - GT_inwinter : RT @mikasa_shots: Mikasa in final season PV (better quality). - anathemahogws : Ah vbb volevo cambiare pv - oce_dmz : @Eloo_pv le piano - 1009008 : RT @mikasa_shots: Mikasa in final season PV (better quality). -