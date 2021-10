Puglia: terza dose del vaccino, da oggi le prenotazioni per gli ultrasessantenni Campagna anti corona virus, comunicazione della Regione (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Da oggi pomeriggio le persone nate prima del 31 dicembre 1961 (over 60) possono prenotare la terza dose di richiamo del vaccino anti-Covid purché siano passati almeno sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale. E quindi secondo questo schema: Ultima dose > terza dose Marzo e Aprile 2021 > Ottobre 2021 Maggio 2021 > Novembre 2021 Giugno 2021 > Dicembre 2021 Luglio 2021 > Gennaio 2022 Agosto 2021 > Febbraio 2022 Settembre 2021 > Marzo 2022 Ottobre 2021 > Aprile 2022 Novembre 2021 > Maggio 2022 Dicembre 2021 > Giugno 2022 La prenotazione può avvenire tramite: – la piattaforma La Puglia ti vaccina ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Dapomeriggio le persone nate prima del 31 dicembre 1961 (over 60) possono prenotare ladi richiamo del-Covid purché siano passati almeno sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale. E quindi secondo questo schema: UltimaMarzo e Aprile 2021 > Ottobre 2021 Maggio 2021 > Novembre 2021 Giugno 2021 > Dicembre 2021 Luglio 2021 > Gennaio 2022 Agosto 2021 > Febbraio 2022 Settembre 2021 > Marzo 2022 Ottobre 2021 > Aprile 2022 Novembre 2021 > Maggio 2022 Dicembre 2021 > Giugno 2022 La prenotazione può avvenire tramite: – la piattaforma Lati vaccina ...

