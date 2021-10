Pubblica Amministrazione, Draghi firma il DPCM per il Green Pass (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Chi non avrà il Green Pass nella Pubblica Amministrazione, risulterà assente ingiustificato. Altrimenti ci sarà la perdita d’anzianità Il personale delle pubbliche amministrazioni, a partire dal 15 ottobre avrà l’obbligo di possesso e di esibizione del Green Pass. Mario Draghi ha firmato il DPCM. Per chi venisse allontanato dal lavoro perché sprovvisto di Green Pass saranno conteggiati come assenze anche i giorni festivi fino alla presentazione del certificato. Il controllo spetta al datore di lavoro, che però non potrà conservare il Qr code. Sono ben due i provvedimenti adottati da Palazzo Chigi e firmati dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Il primo, su ... Leggi su zon (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Chi non avrà ilnella, risulterà assente ingiustificato. Altrimenti ci sarà la perdita d’anzianità Il personale delle pubbliche amministrazioni, a partire dal 15 ottobre avrà l’obbligo di possesso e di esibizione del. Mariohato il. Per chi venisse allontanato dal lavoro perché sprovvisto disaranno conteggiati come assenze anche i giorni festivi fino alla presentazione del certificato. Il controllo spetta al datore di lavoro, che però non potrà conservare il Qr code. Sono ben due i provvedimenti adottati da Palazzo Chigi eti dal presidente del Consiglio Mario. Il primo, su ...

