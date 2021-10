Psg, Sergio Ramos non rientra: lavoro differenziato e ritorno in campo rimandato (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sergio Ramos non potrà scendere in campo contro Angers e Lipsia, frenato da problemi fisici che stanno condizionando la prima parte della sua stagione. L’esperto difensore spagnolo, icona del Real Madrid, non è riuscito a imporsi come leader della difesa parigina, in quanto fortemente limitato da guai muscolari. Mauricio Pochettino, la dirigenza e i tifosi del Psg attendono con impazienza le sue prestazioni, sebbene lo staff medico dei francesi predichi comprensibilmente cautela. Ramos attua del lavoro differenziato e non potrà mettersi a disposizione dell’organico parigino per almeno 10 giorni, dovendo constatare la mancata convocazione di Pochettino. Il timore del Psg, secondo quanto riportato da ‘Le Parisien’, corrisponderebbe a un rientro in campo prematuro e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021)non potrà scendere incontro Angers e Lipsia, frenato da problemi fisici che stanno condizionando la prima parte della sua stagione. L’esperto difensore spagnolo, icona del Real Madrid, non è riuscito a imporsi come leader della difesa parigina, in quanto fortemente limitato da guai muscolari. Mauricio Pochettino, la dirigenza e i tifosi del Psg attendono con impazienza le sue prestazioni, sebbene lo staff medico dei francesi predichi comprensibilmente cautela.attua dele non potrà mettersi a disposizione dell’organico parigino per almeno 10 giorni, dovendo constatare la mancata convocazione di Pochettino. Il timore del Psg, secondo quanto riportato da ‘Le Parisien’, corrisponderebbe a un rientro inprematuro e ...

